Mondiali volley maschile 2025, Italia in semifinale: Belgio piegato 3-0

Una ottima Italia si qualifica per le semifinali dei Mondiali di volley maschile 2025, in corso nelle Filippine. Nei quarti di finale gli Azzurri di Fefè De Giorgi hanno battuto con un netto 3-0 il Belgio con parziali di 25-13, 25-18 e 25-18.

Una rivincita dopo la sconfitta subita nella prima fase dagli stessi belgi. In semifinale l’Italia, campione del Mondo in carica, attende ora la vincente dell’altro quarto di finale tra la Polonia e la Turchia.

Per l’Italia si tratta della settima volta nella sua gloriosa storia tra le prime quattro al mondo.

De Giorgi: “Brava Italia, non è facile restare nell’eccellenza”

“Oggi abbiamo fatto una partita di intensità ancora più alta rispetto all’ultima, vuol dire che stiamo crescendo e questo ci dà grande fiducia”. Così il ct dell’Italvolley Fefè De Giorgi commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria contro il Belgio e la qualificazione alle semifinali dei Mondiali. “I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo fatto qualche cambiamento rispetto all’altra partita con il Belgio, dando una grande pressione al servizio. Abbiamo lavorato bene anche con muro e difesa. Siamo contenti di giocare ancora per le medaglie, non è facile rimanere sempre nell’eccellenza ma adesso viene il bello. Ora ci godiamo il momento, vedremo la partita tra Polonia e Turchia con l’esperienza dei polacchi che può contare”, ha aggiunto.

La partita: Italia-Belgio 3-0

De Giorgi ha scelto la stessa formazione degli ultimi match con la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Bottolo i martelli, Gargiulo e Russo al centro con Balaso libero.

Il primo set è stato davvero ben giocato dagli azzurri che hanno imposto da subito un notevole ritmo servendo bene, murando ancora meglio e costringendo gli avversari a un continuo inseguimento. Giannelli e compagni, hanno tenuto a distanza i belgi con un vantaggio iniziale di 5 lunghezze poi progressivamente aumentano fino all’ampio +12 tramutatosi nel 25-13 che ha decretato la fine del primo parziale.

Nel secondo le cose non sono cambiate con azzurri nuovamente avanti fin dall’inizio (9-5) e in grado di tenere ancora i belgi nell’angolo per tutto il parziale fino a trovarsi sul +8 (23-15) nelle fasi conclusive, margine ben gestito e valido fino al 25-18 che ha decretato il 2-0 per la formazione tricolore. Tra gli azzurri ancora in evidenza Roberto Russo autore di 4 punti dei quali 2 a muro.

Il terzo set è apparso fin da subito diverso e combattuto; gli uomini di Zanini hanno avuto un ritorno di fiamma comunque contenuto dagli azzurri che nella fase centrale del parziale, grazie a un buon turno al servizio di Michieletto, si sono portati in vantaggio di 4 lunghezze (14-10), vantaggio poi gestito nelle fasi successive (15-11, 16-12) fino al 25-18 che ha regalato agli azzurri il 3-0 che vale l’accesso alle semifinali.

I quarti di finale dei Mondiali