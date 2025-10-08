Le Nazionali di volley da Mattarella: "Siete siete stati formidabili, tutta l'Italia vi è riconoscente"

“Bentornate e bentornati! Siete stati formidabili, complimenti e grazie. Siete stati seguiti in maniera appassionata dal nostro Paese, dagli italiani“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale la Nazionale italiana femminile e maschile di pallavolo vincitrici della medaglia d’oro ai Campionati mondiali 2025. “Vorrei ringraziare le due guide di queste squadre, Velasco e De Giorgi, per l’impegno che hanno messo in campo, fuori dal campo, prima del campo. Anche questa volta ho ammirato la serenità con cui vi trasmettevano suggerimenti efficaci durante i time out “, ha aggiunto il capo dello Stato.