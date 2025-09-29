Mondiali pallavolo maschile 2025, gli azzurri campioni rientrano in Italia

“Un’emozione incredibile. Mai avrei pensato si potesse realizzare. Un mondiale così back to back è unico e siamo felicissimi di aver realizzato questa impresa. Non capita tutti i giorni di vincere i mondiali sia maschili che femminili. Penso che abbiamo scritto la storia del nostro sport assieme alle ragazze ed è qualcosa che ci rende molto orgogliosi” sono le prime parole del capitano della Nazionale italiana di volley Simone Giannelli all’arrivo a Fiumicino dopo la vittoria ai mondiali di pallavolo nelle Filippine. Per la pallavolo italiana è la prima volta nella storia in cui sia la nazionale maschile che quella femminile vincono l’oro nel campionato mondiale. Una gioia incontenibile condivisa tra compagni di squadra, membri del team, preparatori tecnici e l’allenatore, Fefè De Giorgi: “Abbiamo lavorato tutta l’estate, è stato un percorso lungo e i ragazzi sono stati tutti molto coinvolti” dichiara il mister agli arrivi del terminal 3 di Fiumicino. “È un gruppo speciale ma non perché sono perfetti, speciali significa che si danno agli altri non lasciano nessuno indietro. Sono molto vicini tra di loro e hanno fatto tutto un percorso con la voglia di migliorarsi quando metti tutte le componenti poi l’allenatore non deve fare danni”.