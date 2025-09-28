Mondiali pallavolo maschile 2025, Italia ancora sul tetto del mondo

Da Bangkok a Pasay City, dal sorriso di Anna Danesi al ciuffo di Simone Giannelli, dal back-to-back iridato degli uomini alla doppietta Olimpiadi-Mondiali delle donne. Il copione è lo stesso ed è motivo d’orgoglio per il Belpaese: l’Italia è sul trono mondiale della pallavolo, tanto al maschile quanto al femminile. Un’impresa riuscita in contemporanea solo all’Unione Sovietica, nel 1952 e nel 1960. Per il movimento è un risultato storico: la pallavolo diventa l’unico sport di squadra italiano ad aver vinto nello stesso anno la rassegna iridata sia al femminile che al maschile.

L’invito di Mattarella

Non a caso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la nazionale mercoledì 8 ottobre alle 16 al Quirinale. I ragazzi di De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia lo scorso 7 settembre. “Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi“, il messaggio del Capo dello Stato.

🏆🇮🇹 AZZURRI RULE THE WORLD AGAIN! 🔥



In front of nearly 17,000 fans at the Mall of Asia Arena in Pasay City 🇵🇭, Italy lifted the #MWCH trophy with a 3-1 win over 🇧🇬 Bulgaria! ✨



Yuri Romanò powered the victory with 22 points, backed by Mattia Bottolo’s 19 and Alessandro… pic.twitter.com/UVSDoAn3pZ — Volleyball World (@volleyballworld) September 28, 2025

Il cammino dell’Italia ai Mondiali pallavolo maschile 2025

I ragazzi, che si presentavano a Manila da campioni in carica dopo il successo del 2022, hanno emulato Egonu e compagne risalendo la corrente dopo un inizio di rassegna complicato, partito con l’assenza forzata per infortunio di Daniele Lavia, uno dei totem della nazionale, e culminato con la sconfitta con il Belgio nella fase a gironi, il punto più basso della spedizione nelle Filippine.

Da quel momento però la squadra ha fatto ‘clic’, tecnicamente e mentalmente. Con la vittoria sull’Ucraina l’Italia si è garantita l’accesso alla fase a eliminazione diretta, poi sono arrivati i successi convincenti con Argentina e Belgio, fino alla partita capolavoro contro la Polonia, il vero spauracchio nella corsa all’oro, stesa 3-0.

In finale Giannelli e compagni hanno rispettato il pronostico regolando 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10) la Bulgaria di Gianlorenzo Blengini, concedendosi un passaggio a vuoto solo nel terzo set in una partita sempre controllata dagli azzurri, trascinati dalle bordate di Romanò e Bottolo (rispettivamente 22 e 19 punti) e dalla regia di Simone Giannelli, il miglior palleggiatore al mondo, e dalle schiacciate di Alessandro Michieletto, eletto Mvp della manifestazione.

L’Italvolley fa la storia

“Penso che abbiamo scritto la storia oggi, abbiamo fatto qualcosa che nessuno di noi si aspettava – ha commentato capitan Giannelli – Forse noi un pochino sì, non siamo gente che molla e l’abbiamo fatto vedere”. Per l’Italia è il quinto trionfo in assoluto a livello maschile dopo quelli del 1990, 1994, 1998 e 2022, il secondo di fila. Gli azzurri accorciano dunque ulteriormente la distanza rispetto all’Urss che rimane l’unica squadra ad aver conquistato sei volte i Mondiali tra il ’49 e l’82.

Uno dei segreti di questa squadra da record resta la figura di Fefè De Giorgi, capace di plasmare il gruppo e di toccare i tasti giusti nei momenti più difficili. Per il ct si tratta del quinto successo iridato, due sulla panchina tricolore dopo i tre collezionati da giocatori tra il ’90 e il ’98.

“E’ stata un’estate lunga e non semplicissima, questi ragazzi sono speciali – ha ammesso – Hanno accettato e affrontato tante cose per migliorare e cercare di raggiungere un certo livello. Sapevamo che dovevamo recuperare da altre squadre come Polonia e Francia, ci siamo messi con grande umiltà e determinazione a lavorare su di noi. Sono veramente felice di averli visti giocare così, non è facile vincerne due consecutivi credetemi”. Parola di Fefè.