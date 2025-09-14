Mondiali di pallavolo 2025, oggi Italia-Algeria: orario e dove vederla

Esordio per gli Azzurri del Ct Ferdinando De Giorgi ai Mondiali di pallavolo 2025, nelle Filippine. L’Italia affronterà l’Algeria nel match che segna l’inizio del cammino della nazionale maschile nel Mondiale, dopo il trionfo di quella femminile ai Mondiali in Thailandia.

Anche gli uomini sono campioni in carica e dovranno difendere il titolo vinto nel 2022. L’Italia è nel girone F con, oltre all’Algeria, il Belgio e l’Ucraina. Gli azzurri di De Giorgi sono reduci dalla sconfitta in finale di Nations League contro la Polonia e dal quarto posto alle Olimpiadi lo scorso anno.

I convocati di De Giorgi

Ecco la lista dei convocati per il Mondiale:

Giannelli (capitano)

Sbertoli

Galassi

Anzani

Gargiulo

Russo

Bottolo

Michieletto

Porro

Sani

Rychlicki

Romanò

Balaso

Pace

Italia-Algeria: orario e dove vederla in tv e streaming

Italia-Algeria ai Mondiali di pallavolo inizierà oggi, domenica 14 settembre alle 15:30. Le prossime partite degli azzurri nel girone sono in programma il 16 e il 18, contro Belgio e Ucraina. Le partite del Mondiale maschile vengono trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in streaming su Rai Play e Dazn.