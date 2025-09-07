Mondiali volley femminile 2025, trionfo Italia: le foto della finale

Le azzurre del volley sul tetto del mondo. La nazionale femminile di pallavolo ha vinto i Mondiali 2025, andati in scena a Bangkok, Thailandia. Sconfitta in finale la Turchia con il punteggio di 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8). L’ultimo trionfo era stato 23 anni fa, nel 2022 a Berlino contro gli Stati Uniti. Incontenibile l’emozione delle giocatrici al termine del match. “Sono orgogliosa di queste ragazze, siamo riuscite a portare a casa quello che sognavamo e ci siamo anche prese una rivincita per l’Europeo con la Turchia”, ha detto Alessia Orro.