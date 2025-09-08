Mondiali volley femminile 2025, Anna Danesi: "Velasco fondamentale, ha un'aura gigantesca"

Bagno di folla all’aeroporto di Malpensa per la nazionale femminile di pallavolo, di ritorno da Bangkok (Thailandia) dove ha vinto i Mondiali di volley 2025. Emozionata Anna Danesi, centrale della Pro Victoria. “Sono orgogliosa di questo gruppo, di tutto quello che abbiamo fatto in questi due anni, perché non si racchiude tutto solo in questa medaglia. Conosco molte di queste ragazze dal 2018, siamo riuscite a coronare tutti i nostri sogni”, ha detto la campionessa di Brescia. “La parte mentale era forse quella che ci mancava, l’abbiamo trovata ed è una grande forza che ci rimarrà anche più dei risultati che stiamo raggiungendo. Riusciamo a mantenere sempre l’umiltà, sappiamo di essere forti ma non smetteremo mai di migliorare”, ha aggiunto Danesi che poi ha ringraziato anche il ct argentino. “Julio Velasco è stato fondamentale, lui ha un’aura gigantesca”.