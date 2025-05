Il ct della nazionale femminile a margine della presentazione della stagione delle Nazionali a Milano

Il ct della Nazionale femminile di volley Julio Velasco commenta la scelta di Pietrini, Chirichella, Bonifaccio, Lubian di rifiutare la chiamata in Nazionale.

“La maglia azzurra non è un club, è una cosa speciale. Ci sono sport- ha dichiarato a margine della presentazione della stagione delle Nazionali di pallavolo in Regione Lombardia a Milano – in cui giocatori vogliono sempre essere in nazionale, in altri sport no: capisco le loro motivazioni, le accetto e le rispetto, ma non si può dire quest’anno ci sono e quest’anno no. Nessuno pensi che ogni anno decidono loro se venire o no in Nazionale come in altri sport, non è che ogni anno una giocatrice decide se viene o meno. È una porta quasi chiusa, perché non dico ‘sempre o mai’. Se parliamo di Diego Maradona le eccezioni sono cinque, se parliamo di me le eccezioni sono zero. Un discorso è dire: ho un problema e appena lo risolvo sono lì, un conto è dire mi prendo un’estate”.

