Sono Lubian, Pietrini, Chirichella e Bonifacio. Il ct: "Non pensino poi di decidere quando tornare". Bosetti non convocata

Julio Velasco ha annunciato a Milano la lista delle giocatrici azzurre convocate dalla Nazionale Italiana di pallavolo femminile: quattro atlete hanno rifiutato. Non ci sarà nemmeno Bosetti, che ha scelto lui di non convocare.

Chi sono le azzurre che hanno detto no a Velasco

“Ci sono giocatrici che non hanno accettato l’invito della Nazionale, però devono capire che la Nazionale non è un posto che si entra a seconda dei momenti. Possiamo capire momenti particolari, ma non è che ci si presenta all’anno dell’olimpiade e si dice ‘io ci sono’ perché si troverà un allenatore che dirà ‘io no’. Per non fare nomi Pietrini, Chirichella, Bonifacio, Lubian sono stati quattro rifiuti da parte loro. Bosetti non l’ho convocata io, l’ho chiamata. Lì è un ruolo che bisogna lanciare una giocatrice che possa far fare un passo in più”. Lo ha detto il ct della Nazionale italiana femminile di volley Julio Velasco.

“La maglia azzurra non è un club, è una cosa speciale. Ci sono sport in cui i giocatori vogliono sempre essere in nazionale, in altri sport no: capisco le loro motivazioni, le accetto e le rispetto, ma non si può dire quest’anno ci sono e quest’anno no”. Lo ha detto il ct della Nazionale femminile di volley Julio Velasco, commentando la scelta di Pietrini, Chirichella, Bonifacio e Lubian di rifiutare la chiamata in Nazionale.

“Nessuno pensi che ogni anno decidono loro se venire o no in Nazionale come in altri sport, non è che ogni anno una giocatrice decide se viene o meno. È una porta quasi chiusa, perché non dico ‘sempre o mai’. Se parliamo di Diego Maradona le eccezioni sono cinque, se parliamo di me le eccezioni sono zero. Un discorso è dire: ho un problema e appena lo risolvo sono lì, un conto è dire mi prendo un’estate”.

Le azzurre convocate nella Nazionale di pallavolo

Palleggiatrici: Boldini, Cambi, Eze, Morello, Orro. Schiacciatrici: Degradi, Giovannini, Nardo, Nervin i, Omoruyi, Piva, Sylla, Tanase. Centrali: Danesi, Fahr, Gray, Munarini, Nwakalor L. Sartori, Squarcini. Opposti: Adigwe, Antropova, Egonu, Frosini, Malual. Liberi: Armini, De Gennaro, Fersino, Moro, Panetoni.

