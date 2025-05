Nell'ultima stagione ha indossando la maglia dell'Imoco Volley

Julio Velasco ha annunciato le convocazioni per la nazionale di pallavolo 2025, specificando che alcune giocatrici, tra le quali Cristina Chirichella, hanno rifiutato la convocazione.

Il percorso in nazionale di Cristina Chirichella

Nel 2011 Chirichella viene convocata nella nazionale italiana under 18 e vince la medaglia d’argento al campionato europeo e al Festival olimpico della gioventù europea; nel 2012 è in quella under 19, nel 2013 è nella nazionale under 20.

Nel 2013 ottiene anche le prime convocazioni nella nazionale maggiore. Nel 2017 si aggiudica la medaglia d’argento al World Grand Prix, per poi vincere, l’anno successivo, una medaglia dello stesso metallo al campionato mondiale. Nel 2019 ottiene il bronzo al campionato europeo. Nel 2022 conquista la medaglia d’oro alla Volleyball Nations League e quella di bronzo al campionato mondiale.

Vita e carriera di Chirichella

L’azzurra è anche Cavaliere al Merito della Repubblica, onorificenza conferitale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nella stagione 2024-2025 ha giocato con l’Imoco.

