Conegliano è inarrestabile. L’Antonio Carraro Prosecco Doc Imoco conquista anche la Champions League di volley femminile. Nella finale giocata alla Ulker Sports Arena di Istanbul, in Turchia, la Savino Del Bene Scandicci si arrende 3-0 (25-16, 25-21, 25-19). Le ragazze allenate da Daniele Santarelli alzano così al cielo il quinto trofeo stagionale, dopo lo scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana e il Mondiale per club. Questa per le venete è la terza Champions (le prime due conquistate nel 2021 e l’anno scorso). L’Mvp della partita è una scatenata Isabelle Haak, che chiude con 21 punti, ma le frecce nell’arco sono tante, come l’ex Zhu Ting (14) e la stella brasiliana Gabi. Inutili per le toscane i 14 punti del martello azzurro Ekaterina Antropova. E a Istanbul scoppia la festa dei tifosi delle Pantere.

Milano batte Vakifbank Istanbul 3-1 ed è terza

La Numia Vero Volley Milano conquista il terzo posto nella final four di Champions League di pallavolo femminile. Nella finalina giocata alla Ulker Sports Arena di Istanbul, in Turchia, le padrone di casa del VakifBank vanno ko 3-1. Questi i parziali: 25-15, 25-19, 23-25, 25-18. Mvp della partita è la solita Paola Egonu, che mette a segno 21 punti. Non bastano alle turche allenate da Giovanni Guideti i 16 di Marina Markova. Podio, quindi, tutto italiano per la Champions di quest’anno.

Meloni: “Grandissima Conegliano, magnifica impresa italiana”

“Un’altra magnifica impresa per la pallavolo italiana! Grandissima Imoco Conegliano, che si conferma regina d’Europa grazie alla vittoria della Champions League femminile, con la quale completa il Grande Slam”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post sul social X. “Complimenti anche a Scandicci e Milano per il podio tutto italiano: è la prima volta nella storia”, aggiunge, “grazie alle nostre atlete per aver portato il Tricolore così in alto, con talento e passione!”.

