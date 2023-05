Il ct azzurro: "Sarà un torneo interessante, un'occasione di mettere alla prova qualche ragazzo"

Il ct dell’Italvolley maschile Fefé De Giorgi ha parlato anche della prossima Nations League, al via a inizio giugno, in occasione della presentazione del programma delle nazionali azzurre per il 2023 a Milano: “Sarà un torneo interessante, un’occasione di mettere alla prova qualche ragazzo, pensando sempre di fare bene perché il ranking è impietoso. Non si possono fare cattivi risultati”, ha detto De Giorgi.

