Il ct a Milano alla presentazione della nuova stagione delle nazionali

L’italia femminile di volley punta al bis in Nations League anche per riscattare la parziale delusione dei Mondiali. “Non avendo conquistato quello che volevamo ai Mondiali, abbiamo voglia di giocarci le medaglie importanti“, ha spiegato il ct Davide Mazzanti a Milano alla presentazione della stagione 2023 delle Nazionali Azzurre di volley. Mazzanti ha parlato anche del rapporto con Paola Egonu presente tra le convocate anche dopo lo sfogo della scorsa estate in cui aveva pensato a una pausa dalle nazionali: “Abbiamo parlato degli aspetti legati all’allenamento e a quello che dobbiamo fare in palestra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata