Egonu e compagne si aggiudicano anche la terza partita della rassegna intercontinentale

L’Italia di volley femminile vince anche la terza partita del campionato mondiale in Olanda. Le azzurre di Davide Mazzanti superano per 3-1 il Belgio. Egonu e compagne cedono solo il primo set alle belghe 25-21, ma poi si rialzano andando sull’uno pari con un 30-28 tiratisismo fino all’ultimo punto. Le Azzurre si prendono anche il terzo set, prevalendo sempre in sofferenza ancora una volta ai vantaggi per 29-27, per poi vincere agevolmente l’ultimo set con un tondo 25-9.

Il tabellino della partita:

ITALIA – BELGIO 3-1 (21-25, 30-28, 29-27, 25-9) ITALIA: Orro 6, Bosetti 13, Chirichella 4, Egonu 32, Sylla 10, Danesi 15, De Gennaro 1 (L). Lubian, Pietrini 5. N.e: Malinov, Gennari, Bonifacio, Fersino, Nwakalor. All. Mazzanti.

BELGIO: Janssens 9, Van De Vyver 1, Herbots 27, Lemmens 5, Van Avermaet 5, Van Gestel 13, Rampelberg (L). Stragier, Koulberg, Van Sas, Guilliams 1, Martin 1. N.e: Edemeyer, Krenicky. All. Vande Broek Arbitri: Khattab (EGY) e Sokol (POL).

Durata Set: 24’, 32’, 31’, 18’.

Italia: 2 a, 8 bs, 20 mv, 31 et.

Belgio: 5 a, 7 bs, 11 mv, 18 et.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata