Ranking Atp, Sinner resta numero 1 al mondo ma Zverev accorcia in classifica

Jannik Sinner resta al comando del ranking ATP per la 91ª settimana consecutiva, nonostante lo stop per un problema al ginocchio. L’azzurro conserva la prima posizione davanti al tedesco Alexander Zverev, che però accorcia le distanze.

Il forfait di Sinner al torneo di Pechino, dove aveva trionfato lo scorso anno, riduce il suo vantaggio a 1.370 punti, rispetto ai 1.810 di meno di due settimane fa. Al terzo posto resta Carlos Alcaraz, staccato di 4.570 punti da Zverev.

La top ten del ranking ATP

Jannik Sinner Alexander Zverev Carlos Alcaraz Ben Shelton Felix Auger-Allassime Daniil Medvedev Flavio Cobolli Frances Tiafoe Arthur Fils Alex De Minaur

ATP Pechino, Cobolli sfida Safiullin

L’ATP 500 di Pechino, il China Open, è in programma dal 30 settembre al 6 ottobre sul cemento del Beijing Olympic Green Tennis Center, l’impianto realizzato nella capitale cinese per i Giochi Olimpici del 2008. Il torneo mette in palio un montepremi di 4.089.385 dollari. L’unico italiano presente nel tabellone principale è Flavio Cobolli, reduce dal successo con il Team Europa in Laver Cup e concentrato sull’obiettivo della qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino.

Il tennista romano, testa di serie numero 4, debutterà contro Roman Safiullin. Il russo ha ottenuto uno “special exempt”, un’esenzione speciale concessa perché ancora impegnato in semifinale a Hangzhou e quindi impossibilitato a disputare le qualificazioni di Pechino. Il cammino di Cobolli potrebbe proseguire con Andrey Rublev al secondo turno e con Alex De Minaur, testa di serie numero 5, ai quarti di finale.

Nella parte bassa del tabellone c’è anche la testa di serie numero 2, Felix Auger-Aliassime, che debutterà contro Karen Khachanov. Nella stessa sezione figurano inoltre Cobolli, De Minaur e Learner Tien.

Zverev e Djokovic, possibile sfida ai quarti

Nella parte alta del tabellone c’è Alexander Zverev, testa di serie numero 1, che potrebbe affrontare nei quarti di finale Novak Djokovic. Il tedesco, reduce dal successo allo US Open e protagonista con Carlos Alcaraz della vittoria del Team Europa in Laver Cup, è stato tre volte semifinalista a Pechino. Il suo torneo inizierà contro il mancino britannico Cameron Norrie. Il vincitore affronterà al secondo turno la wild card cinese Shang Juncheng oppure Sebastian Baez.

Djokovic è invece il giocatore più titolato nella storia del torneo. Il serbo ha conquistato sei titoli a Pechino e vanta un record di 29 vittorie e nessuna sconfitta nel torneo. Il 39enne torna a disputare il China Open per la prima volta dal 2015 e al primo turno affronterà Nuno Borges. Nell’unico precedente tra i due, Djokovic ha battuto il portoghese ad Atene, dove ha conquistato il 101° titolo della sua carriera. Il serbo potrebbe affrontare Juan Manuel Cerundolo o Buyunchaokete al secondo turno, prima dell’eventuale sfida con Zverev. Djokovic conduce 9-5 nei precedenti contro il tedesco e ha vinto l’ultimo confronto, disputato al Roland Garros nel 2025.

Nella parte alta del tabellone sono presenti anche la testa di serie numero 3 Daniil Medvedev, che lo scorso anno aveva battuto Zverev a Pechino, e la numero 8 Jakub Mensik.