Sinner salta anche Pechino: l'annuncio del campione sui social

Slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner, fermo dalla finale di Wimbledon 2026 vinta lo scorso luglio. Attraverso i suoi canali social il numero uno al mondo ha annunciato il forfait al torneo Atp 500 di Pechino, in cui difendeva il titolo vinto lo scorso anno. Voglio tornare il prima possibile, il ginocchio non sta ancora come vorrei”, ha spiegato l’azzurro. “Sono triste nel dirvi che non giocherò il torneo quest’anno, perché il ginocchio non sta ancora come vorrei e non sono ancora pronto a competere – ha spiegato l’altoatesino – Farò tutto il possibile per tornare quanto prima, mi manca giocare i tornei, e stare con i fan. Sono stato bene in passato a Pechino, e l’anno scorso ho anche vinto (così come nel 2023, ndr). Sono triste di non poterlo difendere, ma tornerò il prossimo anno. Ci vediamo presto in campo”.