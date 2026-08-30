Roger Federer nella Hall of Fame: le lacrime del campione durante la cerimonia

Con la cerimonia di Newport, in Rhode Island, Roger Federer è entrato ufficialmente nella Hall of Fame del tennis. Forti le emozioni per l’ex campione, che durante il suo lungo discorso non ha trattenuto il pianto. Come quando ha ricordato il suo idolo d’infanzia, Stefan Edberg. “Sono lacrime di gioia”, ha esclamato visibilmente commosso. Lo stesso è avvenuto quando ha parlato del suo storico allenatore Severin Lüthi e della moglie Mirka, che ha ringraziato per averlo sostenuto in tutto il suo percorso e che lo ha presentato pronunciando un commovente discorso. “Ora arriva la parte su Mirka”, ha detto, facendo una pausa prima di scoppiare in lacrime.

“Oh, cielo, questo è davvero un disastro”, ha aggiunto. “Mi servono fazzoletti e occhiali da sole, tutto ciò che possa proteggermi in questo momento”, ha affermato, con tono scherzoso, rivolgendosi al pubblico. “Sono felicissimo di aver compiuto questo viaggio”, ha detto ancora Federer, “è incredibile vedersi in un luogo come questo. Immergersi nella storia di questo sport significa molto per me”.

Roger Federer si asciuga le lacrime, sotto lo sguardo di sua moglie Mirka, durante la cerimonia per l’International Tennis Hall of Fame, sabato 29 agosto 2026, a Newport, Rhode Island. (Foto AP/Charles Krupa)

Nella stessa serata, anche la conduttrice tv ed ex tennista Mary Carillo è entrata nella Hall of Fame. “Si è guadagnata il suo posto nel giornalismo sportivo e si è guadagnata il suo posto a Newport”, ha commentato Federer.