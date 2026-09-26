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sabato 26 settembre 2026

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Billie Jean King Cup 2026, Paolini ko con Svitolina: Italia fuori in semifinale

Billie Jean King Cup 2026, Paolini ko con Svitolina: Italia fuori in semifinale
Jasmine Paolini (Foto AP/Andy Wong)
LaPresse
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Le azzurre erano bi-campioni in carica

Si ferma in semifinale il percorso dell’Italia nella Billie Jean King Cup 2026. La squadra azzurra, bi-campione in carica, ha perso 2-0 contro l’Ucraina, che giocherà domani la finale contro la Repubblica Ceca. Dopo il primo singolare perso da Tyra Grant contro Anhelina Kalinina l’Italia ha ceduto anche nel secondo singolare, vinto da Elina Svitolina contro Jasmine Paolini in due set con un doppio 6-2 in poco più di un’ora.

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