Us Open 2026, 5 italiani in campo oggi: orari e dove vederli in tv (anche in chiaro)

Cinque italiani scendono in campo oggi, martedì 1 settembre, per il primo turno degli Us Open 2026. Flavio Cobolli, Mattia Bellucci, Lorenzo Musetti, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri.

Cobolli VS Comesaña ore 17

Bellucci VS Piros ore 17

Musetti VS Fery ore non prima delle 18.10

Passaro VS de Jong non prima delle 18.40

Guerrieri VS de Minaur non prima delle 23.00

Cobolli-Comesaña

Fari puntati su Cobolli, n°6 del mondo e testa di serie n°5. Il 24enne romano se la vedrà con l’argentino Francisco Comesaña (n°119 Atp), che ha affrontato una sola volta in carriera, quest’anno, al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. In quella occasione l’azzurro ha vinto in tre set per 7-5 2-6 6-3. Questa volta si affronteranno sul Louis Armstrong Stadium alle ore 17.00.

Flavio Cobolli, New York, 26 agosto 2026 (AP Photo/Frank Franklin II)

Musetti-Fery

Lorenzo Musetti (n°14) al primo turno sfiderà il britannico Arthur Fery (n°33), recente sorpresa del circuito maggiore e semifinalista a Wimbledon 2026. Il toscano e l’inglese, entrambi 24 anni, non hanno mai giocato contro prima d’ora. Il match è in programma sul Grandstand non prima delle 18.10.

Lorenzo Musetti, Montreal, Canada, 5 agosto 2026 (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)

Bellucci-Piros

Mattia Bellucci (n°95) giocherà contro l’ungherese Zsombor Piros (n°118) alle 17.00 sul campo 10. I due si sono già affrontati nel 2024 agli ottavi di finale del Challenger di Cherbourg, in Francia. Il magiaro si aggiudicò il match per 6-3 7-5.

Mattia Bellucci, Roma, 11 maggio 2026 (Alfredo Falcone/LaPresse)

Passaro-de Jong

Francesco Passaro (n°207) arriva dalle qualificazioni e al primo turno affronterà l’olandese Jesper de Jong (n°100) sul campo 10, non prima delle 18.40. I due hanno già giocato contro due volte: al secondo turno delle qualificazioni del Challenger di Cagliari nel 2024 e al primo turno del Roland Garros nel 2025. In entrambe le partite ha avuto la meglio il 26enne dei Paesi Bassi.

Guerrieri-de Minaur

Andrea Guerrieri (n°187) – anche lui proveniente dalle qualificazioni e per la prima volta nel main draw di un torneo Slam – giocherà contro l’australiano Alex de Minaur (n°7). Appuntamento sul Grandstand non prima delle 23.00. Si tratta di una sfida iridata.

Dove vedere lo Us Open 2026 in tv e in streaming

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