Us Open 2026, 5 italiani in campo oggi: orari e dove vederli in tv (anche in chiaro)

Cinque italiani scendono in campo oggi, martedì 1 settembre, per il primo turno degli Us Open 2026. Flavio Cobolli, Mattia Bellucci, Lorenzo Musetti, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri.
- Cobolli VS Comesaña ore 17
- Bellucci VS Piros ore 17
- Musetti VS Fery ore non prima delle 18.10
- Passaro VS de Jong non prima delle 18.40
- Guerrieri VS de Minaur non prima delle 23.00
Cobolli-Comesaña
Fari puntati su Cobolli, n°6 del mondo e testa di serie n°5. Il 24enne romano se la vedrà con l’argentino Francisco Comesaña (n°119 Atp), che ha affrontato una sola volta in carriera, quest’anno, al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. In quella occasione l’azzurro ha vinto in tre set per 7-5 2-6 6-3. Questa volta si affronteranno sul Louis Armstrong Stadium alle ore 17.00.
Musetti-Fery
Lorenzo Musetti (n°14) al primo turno sfiderà il britannico Arthur Fery (n°33), recente sorpresa del circuito maggiore e semifinalista a Wimbledon 2026. Il toscano e l’inglese, entrambi 24 anni, non hanno mai giocato contro prima d’ora. Il match è in programma sul Grandstand non prima delle 18.10.
Bellucci-Piros
Mattia Bellucci (n°95) giocherà contro l’ungherese Zsombor Piros (n°118) alle 17.00 sul campo 10. I due si sono già affrontati nel 2024 agli ottavi di finale del Challenger di Cherbourg, in Francia. Il magiaro si aggiudicò il match per 6-3 7-5.
Passaro-de Jong
Francesco Passaro (n°207) arriva dalle qualificazioni e al primo turno affronterà l’olandese Jesper de Jong (n°100) sul campo 10, non prima delle 18.40. I due hanno già giocato contro due volte: al secondo turno delle qualificazioni del Challenger di Cagliari nel 2024 e al primo turno del Roland Garros nel 2025. In entrambe le partite ha avuto la meglio il 26enne dei Paesi Bassi.
Guerrieri-de Minaur
Andrea Guerrieri (n°187) – anche lui proveniente dalle qualificazioni e per la prima volta nel main draw di un torneo Slam – giocherà contro l’australiano Alex de Minaur (n°7). Appuntamento sul Grandstand non prima delle 23.00. Si tratta di una sfida iridata.
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