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martedì 1 settembre 2026

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Us Open 2026, 5 italiani in campo oggi: orari e dove vederli in tv (anche in chiaro)

Us Open 2026, 5 italiani in campo oggi: orari e dove vederli in tv (anche in chiaro)
Flavio Cobolli, New York, 26 agosto 2026 (AP Photo/Frank Franklin II)
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A Flushing Meadows primo turno per Cobolli, Musetti, Bellucci, Passaro e Guerrieri

Cinque italiani scendono in campo oggi, martedì 1 settembre, per il primo turno degli Us Open 2026. Flavio Cobolli, Mattia Bellucci, Lorenzo Musetti, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri.

  • Cobolli VS Comesaña ore 17
  • Bellucci VS Piros ore 17
  • Musetti VS Fery ore non prima delle 18.10
  • Passaro VS de Jong non prima delle 18.40
  • Guerrieri VS de Minaur non prima delle 23.00

Cobolli-Comesaña

Fari puntati su Cobolli, n°6 del mondo e testa di serie n°5. Il 24enne romano se la vedrà con l’argentino Francisco Comesaña (n°119 Atp), che ha affrontato una sola volta in carriera, quest’anno, al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. In quella occasione l’azzurro ha vinto in tre set per 7-5 2-6 6-3. Questa volta si affronteranno sul Louis Armstrong Stadium alle ore 17.00.

Us Open 2026, 5 italiani in campo oggi: orari e dove vederli in tv (anche in chiaro)
Flavio Cobolli, New York, 26 agosto 2026 (AP Photo/Frank Franklin II)

Musetti-Fery

Lorenzo Musetti (n°14) al primo turno sfiderà il britannico Arthur Fery (n°33), recente sorpresa del circuito maggiore e semifinalista a Wimbledon 2026. Il toscano e l’inglese, entrambi 24 anni, non hanno mai giocato contro prima d’ora. Il match è in programma sul Grandstand non prima delle 18.10.

Us Open 2026, 5 italiani in campo oggi: orari e dove vederli in tv (anche in chiaro)
Lorenzo Musetti, Montreal, Canada, 5 agosto 2026 (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)

Bellucci-Piros

Mattia Bellucci (n°95) giocherà contro l’ungherese Zsombor Piros (n°118) alle 17.00 sul campo 10. I due si sono già affrontati nel 2024 agli ottavi di finale del Challenger di Cherbourg, in Francia. Il magiaro si aggiudicò il match per 6-3 7-5.

Us Open 2026, 5 italiani in campo oggi: orari e dove vederli in tv (anche in chiaro)
Mattia Bellucci, Roma, 11 maggio 2026 (Alfredo Falcone/LaPresse)

Passaro-de Jong

Francesco Passaro (n°207) arriva dalle qualificazioni e al primo turno affronterà l’olandese Jesper de Jong (n°100) sul campo 10, non prima delle 18.40. I due hanno già giocato contro due volte: al secondo turno delle qualificazioni del Challenger di Cagliari nel 2024 e al primo turno del Roland Garros nel 2025. In entrambe le partite ha avuto la meglio il 26enne dei Paesi Bassi.

Guerrieri-de Minaur

Andrea Guerrieri (n°187) – anche lui proveniente dalle qualificazioni e per la prima volta nel main draw di un torneo Slam – giocherà contro l’australiano Alex de Minaur (n°7). Appuntamento sul Grandstand non prima delle 23.00. Si tratta di una sfida iridata.

Dove vedere lo Us Open 2026 in tv e in streaming

La copertura televisiva e streaming in Italia dello Us Open 2026 è ampia. Tutte le partite degli italiani sono trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport dedicati (Tennis, Arena, Max, ecc.) e in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 digitale terrestre e 212 su satellite). Gli appassionati possono seguire l’evento anche in streaming tramite Sky Go, NOW e SuperTenniX, con diverse opzioni multicanale e contenuti extra come interviste, analisi e highlights giornalieri. SuperTennis Plus consente inoltre agli abbonati di accedere a più match live da smart TV e rivedere gli incontri on demand.

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