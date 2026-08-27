Us Open 2026: ecco il tabellone maschile, con chi giocano gli italiani

E’ stato effettato oggi il sorteggio del tabellone del singolare maschile dell’Us Open 2026, ultimo torneo dello Slam della stagione al via domenica 30 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows. Non ci sarà Jannik Sinner, alle prese con l’infortunio al ginocchio, ma è nutrita la truppa degli italiani in campo con buone possibilità per alcuni di loro di andare avanti nel torneo.

The 2026 US Open men's singles draw is set!



Check out Zverev's and Auger-Aliassime's quarters ⬇️ pic.twitter.com/DX1ODStZsZ — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026

Il tabellone degli italiani

Cinque gli italiani nella parte alta, quella presidiata dalla testa di serie numero 1 Alexander Zverev che esordirà contro Lorenzo Sonego. Nella parte bassa Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, atteso da una sfida dal grande fascino contro lo svizzero Stan Wawrinka. Chi vince potrebbe poi affrontare al secondo turno Novak Djokovic.

Ecco il quadro completo delle partite degli italiani al primo turno:

Primo quarto

Lorenzo Sonego – (1) Alexander Zverev (Ger)

(16) Lorenzo Musetti – Arthur Fery (Gbr)

(21) Luciano Darderi – qualificato

Secondo quarto

Mattia Bellucci-qualificato/lucky loser

(5) Flavio Cobolli-Francisco Comesana (Arg)

Terzo quarto

Matteo Berrettini-Stan Wawrinka (Svi)

Ultimo quarto

(30) Matteo Arnaldi-James Duckworth (Aus)

Il possibile cammino dei migliori azzurri

Zverev potrebbe incrociare negli ottavi Lorenzo Musetti, testa di serie numero 13, o Luciano Darderi, numero 21 del seeding.

Musetti, numero 14 del mondo, partecipa allo Us Open per il terzo anno consecutivo. Nel 2025 ha ottenuto il suo miglior risultato nel torneo, il quarto di finale in cui è stato sconfitto da Jannik Sinner. Al primo turno giocherà per la prima volta contro Arthur Fery, rivelazione a Wimbledon, numero 37 del mondo. In caso di successo avrà al secondo turno uno tra l’australiano Dane Sweeney e il francese Corentin Moutet. Possibile derby al terzo turno contro Darderi.

Cobolli, numero 6 Atp, è la testa di serie più alta del secondo quarto. Il suo percorso inizia contro l’argentino Francisco Comesana, che ha sconfitto quest’anno a Montecarlo. La prima testa di serie sul suo percorso potrebbe essere il belga Blockx, che ha recentemente battuto a Cincinnati. Inserito nel quarto di Fritz, giocherà per la terza volta lo US Open in main draw (4-2 il suo record). L’anno scorso ha raggiunto il terzo turno, fermato da Daniil Medvedev, e ha poi eguagliato questo risultato nel 2025 eliminato da Musetti.

Berrettini non gioca lo Us Open dal 2024 (18-7). Vanta come miglior risultato la semifinale del 2019, la sua prima in carriera in uno Slam. Ha raggiunto altri due quarti di finale nel 2021 e 2022. Al primo turno ritrova Wawrinka, che ha già incontrato al primo turno quest’anno a Wimbledon nel loro unico precedente confronto diretto. Al secondo turno potrebbe incrociare Djokovic, testa di serie numero 4, la più alta nel terzo quarto che comprende anche Daniil Medvedev (numero 7 del tabellone). Il serbo esordirà contro Mariano Navone.

Matteo Arnaldi è invece inserito nella zona di tabellone di Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, che potrebbe incontrare al terzo turno. Nel 2023, il sanremese ha raggiunto gli ottavi di finale, fermato proprio da Alcaraz. Nel 2025 è stato battuto al primo turno.

Gli ipotetici quarti del torneo:

Questi gli ipotetici quarti dell’Us Open 2026: