Us Open 2026, Bencic-Cobolli ko in finale nel doppio misto

Karolina Muchova e Jakub Mensik hanno vinto hanno conquistato così un premio di un milione di dollari

Karolina Muchova e Jakub Mensik hanno vinto il titolo di doppio misto degli Us Open 2026, battendo in finale la coppia formata da Belinda Bencic e Flavio Cobolli per 6-3, 1-6 (10-6). Il duo ceco ha conquistato così un premio di un milione di dollari, da dividere in parti eguali. In semifinale, Muchova e Mensik avevano superato la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Andrey Rublev, mentre Bencic e Cobolli si erano imposti sul duo Elina Svitolina-Gael Monfils.