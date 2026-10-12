Timoria, 25 anni di ‘El Topo Grand Hotel’ con un’edizione speciale e un concerto a Milano

A venticinque anni dalla sua uscita, ‘El Topo Grand Hotel’ dei Timoria torna a vivere sul palco e in una edizione limitata e numerata in CD e doppio LP, che sarà disponibile dal 6 novembre in una nuova veste: un nuovo artwork e una copertina rivisitata per l’occasione, accompagnati da un book che mette in dialogo la storia del disco con nuove interpretazioni del suo immaginario. Accanto ai testi dei brani e agli elementi delle grafiche originali, trovano spazio immagini d’epoca e memorabilia, in un racconto per parole e immagini dedicato a chi ha vissuto l’album fin dalla sua pubblicazione, ma anche a chi lo scopre oggi.L’11 novembre 2026, l’Alcatraz di Milano sarà la cornice perfetta per celebrare questo grande traguardo con un imperdibile concerto con Omar Pedrini e la sua band, dedicato alle canzoni e all’universo di uno degli album più significativi della storia dei Timoria.

Il disco riprende il viaggio del protagonista di ‘Viaggio Senza Vento’

Pubblicato nel febbraio 2001, El Topo Grand Hotel segna un momento di rinnovato successo per i Timoria. Il disco riprende il viaggio di Joe, protagonista di Viaggio Senza Vento, e costruisce intorno a lui un universo in cui rock, poesia e suggestioni visionarie si incontrano. Quelle canzoni, impresse nel cuore e nella memoria di moltissimi fan, tornano a incontrare il loro pubblico in una serata dedicata alla storia, alle atmosfere e agli incontri che hanno costruito El Topo Grand Hotel.

Pedrini: “In quel disco la nostra voglia di mescolare rock e poesia”

“Ritrovare “El Topo Grand Hotel” dopo venticinque anni significa tornare alle persone, agli incontri e alle emozioni che lo hanno fatto nascere. In quel disco abbiamo messo la nostra voglia di raccontare, di mescolare rock e poesia, di continuare il viaggio di Joe e, attraverso di lui, anche il nostro con il miracoloso aiuto delle voci reali dei “maestri” incontrati nel viaggio e della mia crescita culturale: Lawrence Ferlinghetti e Alejandro Jodorowski. la tromba di Eddie Henderson la voce sexy della cantante croata Elena Skoko in un caleidoscopio psichedelico rock unico nel panorama italiano. Poi quelle canzoni sono entrate nella vita di chi le ascoltava: è questo il regalo più bello che possa ricevere un musicista. Questa edizione speciale è un modo per condividere altri pezzi di quella storia, tra immagini, ricordi e nuove visioni. Sfogliando il book ritrovo ciò che eravamo; nelle tavole del fumetto vedo dove quel viaggio può ancora portarci. E l’11 novembre, all’Alcatraz, sarà bellissimo ritrovarci e cantarlo insieme.”

Omar Pedrini