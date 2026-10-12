Lega, Salvini si dimette da segretario

Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega. Assieme a lui rassegnano le dimissioni i vicesegretari Claudio Durigon, Silvia Sardone e Alberto Stefani. “Come già da tempo concordato e previsto, nel corso del Consiglio federale della Lega, il segretario Matteo Salvini e i vicesegretari Claudio Durigon, Silvia Sardone e Alberto Stefani hanno rassegnato le proprie dimissioni. Si tratta di un passaggio necessario in vista del Congresso straordinario del partito, per procedere a un congresso elettivo. Il tesoriere Alberto Di Rubba, nominato vicesegretario vicario, avrà il compito di amministrare la Lega fino al Congresso straordinario”, fa sapere il partito di via Bellerio.