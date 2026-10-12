Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega. Assieme a lui rassegnano le dimissioni i vicesegretari Claudio Durigon, Silvia Sardone e Alberto Stefani. “Come già da tempo concordato e previsto, nel corso del Consiglio federale della Lega, il segretario Matteo Salvini e i vicesegretari Claudio Durigon, Silvia Sardone e Alberto Stefani hanno rassegnato le proprie dimissioni. Si tratta di un passaggio necessario in vista del Congresso straordinario del partito, per procedere a un congresso elettivo. Il tesoriere Alberto Di Rubba, nominato vicesegretario vicario, avrà il compito di amministrare la Lega fino al Congresso straordinario”, fa sapere il partito di via Bellerio.
Lega, Salvini si dimette da segretario
Seguici su
Assieme a lui rassegnano le dimissioni i vicesegretari Durigon, Sardone e Stefani