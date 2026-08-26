Home > Sport > Tennis > Us Open 2026, Cobolli e Bencic volano in semifinale: eliminati Alcaraz e Williams

Flavio Cobolli e Belinda Bencic eliminano Carlos Alcaraz e Serena Williams ai quarti di finale del doppio misto dello Us Open 2026. L’azzurro e la svizzera, teste di serie n°4 del tabellone, hanno sconfitto la campionessa statunitense e il fuoriclasse spagnolo con il punteggio di 5-4 4-1, aggiudicandosi così l’ingresso in semifinale.

Carlos Alcaraz e Serena Williams, New York, 25 agosto 2026 (AP Photo/Yuki Iwamura)

Per il 23enne di El Palmar si è trattato di un ritorno in grande stile dopo quattro mesi di stop a causa di un grave infortunio al polso destro. Carlos ha infatti giocato davanti a un Arthur Ashe Stadium pieno di tifosi e al fianco di Serena Williams, che a 44 anni ha deciso di riprendere la racchetta in mano.

Buon banco di prova anche per Cobolli, che scalda i motori in vista dell’inizio del torneo di singolare maschile. Il prossimo appuntamento per lui e la sua compagna di doppio Bencic, sarà giovedì 27 agosto, sempre sull’Arthur Ashe Stadium, contro il francese Gael Monfils e l’ucraina Elina Svitolina (coppia dentro e fuori dal campo).

Gli azzurri impegnati nelle qualificazioni

Quanto ai tornei di singolare maschile e femminile, oggi, mercoledì 26 agosto, sono ancora in corso le qualificazioni. Tanti gli italiani impegnati sui campi di Flushing Meadows come Adrea Guerrieri, Marco Cecchinato, Francesco Passaro, Federico Cinà, Lucia Bronzetti, Tyra Grant e Lucrezia Stefanini. Tra le teste di serie del main draw, invece, abbiamo Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. La cerimonia del sorteggio del tabellone principale è prevista per giovedì 27 agosto alle 18 (ora italiana).