Serie A, l’Atalanta batte il Venezia 3-1: c’è anche la firma di Kessié

L’Atalanta di Maurizio Sarri si impone per 3-1 sul Venezia, nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Partita senza storia nel primo tempo, con i nerazzurri orobici in vantaggio dopo appena 4′ con il primo gol del neo acquisto Kessie. Il centrocampista ivoriano è bravissimo a battere con un pallonetto dall’interno dell’area di rigore il portiere lagunare Stankovic. Al 6′ il raddoppio della Dea porta la firma di Krstovic con un colpo di testa su calcio d’angolo. Il centravanti montenegrino si ripete al 30′, firmando la doppietta personale con una deviazione sottomisura, dopo una parata di Stankovic su tiro di Rowe. Nel finale di tempo accorcia le distanze il Venezia, con una rete di Hainaut. Nella ripresa i lagunari sfiorano a più riprese il gol che avrebbe riaperto la partita, colpendo anche un palo con Yeboah. L’Atalanta chiude in dieci per l’espulsione di Elmas, per un brutto fallo su un avversario. Con questa vittoria l’Atalanta si porta a quota 9 punti in classifica, a ridosso di Napoli e Frosinone. Venezia sempre ultimo a 0 punti, dopo la sesta sconfitta in altrettante partite.

Nikola Krstovic (Photo by Spada/LaPresse)