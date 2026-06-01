Serena Williams torna a giocare a 44 anni, ecco dove e quando

Dopo mesi di indiscrezioni, adesso la notizia è ufficiale: Serena Williams torna in campo. La campionessa statunitense è iscritta al torneo di doppio nell’ HSBC Championships, che si disputa sui campi in erba del Queen’s Club, tradizionale appuntamento che precede Wimbledon. L’ultima partita disputata nel circuito Wta dalla 23 volte vincitrice Slam risale al 2022, quando perse agli Us Open contro l’australiana Ajla Tomljanovic. Gli HSBC Championships inizieranno a Londra il 6 giugno con le qualificazioni femminili, il main draw del torneo prenderà il via l’8 giugno.

Il palmarès di Serena Williams

Serena Williams è una delle tenniste (e dei tennisti) più forti di tutti i tempi. Classe 1981, la campionessa statunitense ha vinto 73 titoli Wta, tra cui 23 Slam (record nell’Era Open) e cinque Wta Finals. E’ stata n°1 del mondo per 319 settimane (compreso un periodo di 186 settimane consecutive grazie a cui ha eguagliato il record di Steffi Graf) e ha inanellato 858 vittorie, a fronte di sole 156 sconfitte. Lungo la sua carriera ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo diventando un’icona nel mondo del tennis e dello sport in generale.