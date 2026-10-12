E’ morto RJ Mitte, star di ‘Breaking Bad’: aveva 34 anni

È morto a 34 anni l’attore statunitense RJ Mitte, noto soprattutto per il ruolo del figlio di Walter White nella serie ‘Breaking Bad’. Lo riporta la Bbc citando un rappresentante dell’attore. “È con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa dell’amato attore, filantropo e appassionato sostenitore dei diritti delle persone con disabilità RJ Mitte”, ha detto il suo rappresentante alla Bbc, senza al momento indicare alcuna causa del decesso. Mitte, affetto da paralisi cerebrale, ha attinto alla sua esperienza di vita per interpretare il ruolo nella serie con protagonista Bryan Cranston.