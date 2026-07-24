Alcaraz stuzzica Berrettini sui social: “Sai come goderti la vita”. La replica dell’azzurro

Matteo Berrettini è in vacanza e posta sui social alcuni scatti, attirando tanti commenti, anche dai colleghi tennisti. “Sai come goderti la vita, eh”, gli scrive il numero 3 del mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo stuzzica l’azzurro, ma la sua risposta non si fa attendere.

Il tennista romano, attualmente numero 40 del mondo, ha ricevuto numerosi commenti sotto l’ultimo post social dopo aver pubblicato alcune immagini di momenti di svago in vacanza. Non troppe ferie però, perché anche per lui c’è da preparare la stagione negli Usa sul cemento, con vista sugli Us Open. Berrettini, uscito di scena al terzo turno di Wimbledon nella sfida persa contro Grigor Dimitrov al quinto set, dopo una vera e propria battaglia, nell’ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune foto scrivendo “Vivere è un po’ come perder tempo”, con una citazione di Vasco Rossi.

Tra tutti i commenti spicca quello di Alcaraz, che ha risposto: “Sai proprio come goderti la vita!”. E il commento dell’azzurro non si è fatto attendere: “Sto cercando di imparare dal migliore“.