Darderi in finale all’Atp Bastad 2026

Luciano Darderi si qualifica per la finale del “Nordea Open”, l’Atp Bastad 2026, un Atp 250 con montepremi 612.620 euro, sulla terra rossa di Bastad in Svezia.

L’italiano, testa di serie n.2 e n.18 del mondo, ha battuto in semifinale dopo una autentica battaglia di tre set Adolfo Daniel Vallejo (n.71), col punteggio di 6-4, 6-7(11), 6-3 dopo due ore e 58 minuti di gioco.

Si tratta della seconda finale consecutiva per Darderi sulla terra di Bastad, dove il nativo di Villa Gesell deve difendere il titolo di un anno fa per conservare per almeno un’altra settimana la propria posizione in Top 20. Nel primo parziale, il tennista classe 2002 ha avuto bisogno di 13 set point per chiudere, mentre nel secondo si è visto annullare tre match point.

DARDERI DIFENDERÀ IL TITOLO A BÅSTAD 🛡️



Seconda finale consecutiva per l'azzurro al Nordea Open: Darderi batte in tre set il paraguaiano Daniel Vallejo, n. 71 al mondo, e ora attende il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Alejandro Tabilo 🎾🇸🇪#Tennis #ATP #NordeaOpen… pic.twitter.com/Wt0ZND7BLC — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 18, 2026

Darderi: “Sulla terra gioco sempre bene”

“Vallejo è un grande amico, ed è stata una grande lotta questa nostra prima sfida: voglio fargli le congratulazioni anche per questo. Il secondo set è stato veramente durissimo, ma alla fine ce l’ho fatta. Sono molto stanco, e non credo che guarderò la seconda semifinale, andrò subito a cercare di recuperare”. Così Luciano Darderi, primo giocatore a raggiungere due finali consecutive al torneo di Bastad dai tempi di Robin Soderling nel biennio 2010-11. “Non è facile giocare sotto pressione, e non è mai facile giocare una finale – ha aggiunto -. Ma sulla terra gioco sempre bene e qui le condizioni mi aiutano tanto”. Per lui è la 20esima vittoria stagionale su questa superficie, raggiungendo al primo posto Alexander Zverev in questa particolare classifica.