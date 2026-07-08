Wimbledon 2026, Cobolli e Paolini oggi in campo a caccia della semifinale: orario e dove vederli

Decima giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 8 luglio, si disputano i quarti di finale della parte bassa dei tabelloni. Torna in campo Jasmine Paolini, finalista dell’edizione 2024 e testa di serie numero 13, che aprirà il programma sul Campo Centrale alle 14.30 contro l’ucraina Marta Kostyuk, numero 12 del seeding. A seguire toccherà a Flavio Cobolli, testa di serie numero 9, impegnato contro la wild card britannica Arthur Fery.
Il programma di oggi a Wimbledon:
- Campo Centrale, dalle 14:30
- Paolini-Kostyuk
- Cobolli-Fery
- Campo 1, dalle 14:00
- Noskova-Mertens
- Fritz-Zverev
Cobolli-Fery, i precedenti
Tra Flavio Cobolli e Arthur Fery c’è un solo precedente. I due tennisti, entrambi nati nel 2002, si sono affrontati al primo turno degli Australian Open dello scorso gennaio, con successo del britannico in tre set.
Paolini-Kostyuk, i precedenti
Sono tre i precedenti tra Jasmine Paolini e Marta Kostyuk e l’azzurra è avanti 2-1 nel bilancio complessivo. L’ultimo confronto risale al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati nel 2023, quando la toscana si impose in due set.
Dove vedere Cobolli e Paolini
Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. I match di Flavio Cobolli e Jasmine Paolini saranno visibili anche in streaming tramite l’app Sky Go e sulla piattaforma NOW.