Home > Sport > Tennis > Wimbledon 2026, Cobolli e Paolini oggi in campo a caccia della semifinale: orario e dove vederli

Decima giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 8 luglio, si disputano i quarti di finale della parte bassa dei tabelloni. Torna in campo Jasmine Paolini, finalista dell’edizione 2024 e testa di serie numero 13, che aprirà il programma sul Campo Centrale alle 14.30 contro l’ucraina Marta Kostyuk, numero 12 del seeding. A seguire toccherà a Flavio Cobolli, testa di serie numero 9, impegnato contro la wild card britannica Arthur Fery.

Il programma di oggi a Wimbledon:

Campo Centrale, dalle 14:30 Paolini-Kostyuk Cobolli-Fery

Campo 1, dalle 14:00 Noskova-Mertens Fritz-Zverev



Cobolli-Fery, i precedenti

Tra Flavio Cobolli e Arthur Fery c’è un solo precedente. I due tennisti, entrambi nati nel 2002, si sono affrontati al primo turno degli Australian Open dello scorso gennaio, con successo del britannico in tre set.

Paolini-Kostyuk, i precedenti

Sono tre i precedenti tra Jasmine Paolini e Marta Kostyuk e l’azzurra è avanti 2-1 nel bilancio complessivo. L’ultimo confronto risale al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati nel 2023, quando la toscana si impose in due set.

Jasmine Paolini (Kyodo via AP Images)

Dove vedere Cobolli e Paolini

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. I match di Flavio Cobolli e Jasmine Paolini saranno visibili anche in streaming tramite l’app Sky Go e sulla piattaforma NOW.