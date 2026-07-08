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mercoledì 8 luglio 2026

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Wimbledon 2026, Cobolli e Paolini oggi in campo a caccia della semifinale: orario e dove vederli

Wimbledon 2026, Cobolli e Paolini oggi in campo a caccia della semifinale: orario e dove vederli
Flavio Cobolli (AP Photo/Maja Smiejkowska)
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La toscana sfida Kostyuk nei quarti di finale del torneo londinese. A seguire Cobolli affronta il britannico Fery

Decima giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 8 luglio, si disputano i quarti di finale della parte bassa dei tabelloni. Torna in campo Jasmine Paolini, finalista dell’edizione 2024 e testa di serie numero 13, che aprirà il programma sul Campo Centrale alle 14.30 contro l’ucraina Marta Kostyuk, numero 12 del seeding. A seguire toccherà a Flavio Cobolli, testa di serie numero 9, impegnato contro la wild card britannica Arthur Fery.

Il programma di oggi a Wimbledon:

  • Campo Centrale, dalle 14:30
    • Paolini-Kostyuk
    • Cobolli-Fery
  • Campo 1, dalle 14:00
    • Noskova-Mertens
    • Fritz-Zverev

Cobolli-Fery, i precedenti

Tra Flavio Cobolli e Arthur Fery c’è un solo precedente. I due tennisti, entrambi nati nel 2002, si sono affrontati al primo turno degli Australian Open dello scorso gennaio, con successo del britannico in tre set.

Paolini-Kostyuk, i precedenti

Sono tre i precedenti tra Jasmine Paolini e Marta Kostyuk e l’azzurra è avanti 2-1 nel bilancio complessivo. L’ultimo confronto risale al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati nel 2023, quando la toscana si impose in due set.

Wimbledon 2026, Cobolli e Paolini oggi in campo a caccia della semifinale: orario e dove vederli
Jasmine Paolini (Kyodo via AP Images)

Dove vedere Cobolli e Paolini

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. I match di Flavio Cobolli e Jasmine Paolini saranno visibili anche in streaming tramite l’app Sky Go e sulla piattaforma NOW.

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