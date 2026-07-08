Nautica, studenti e industria insieme alla Monaco Energy Boat Challenge

Con la Monaco Energy Boat Challenge ai nastri di partenza, 54 team stanno completando gli ultimi preparativi sulla banchina dello Yacht Club de Monaco prima dell’inizio della competizione. Dall’8 all’11 luglio, studenti, ricercatori, ingegneri, produttori e cantieri navali provenienti da tutto il mondo si riuniranno nel Principato per testare, condividere e confrontare soluzioni per i sistemi di propulsione di nuova generazione.

All’interno del Challenge Village, aperto al pubblico, i partecipanti presenteranno i propri progetti attraverso un ricco programma di competizioni in acqua, conferenze, dimostrazioni e attività. L’evento favorisce inoltre il dialogo tra la nuova generazione di ingegneri e le principali aziende del settore marittimo. Il programma è già iniziato con il Job Forum, che riunisce studenti, neolaureati e rappresentanti dell’industria per promuovere networking, opportunità professionali e condivisione delle conoscenze.

Monaco Energy Boat Challenge (photo Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)

Tra le aziende presenti figurano il costruttore olandese di yacht custom Oceanco e il gruppo cantieristico italiano Azimut Benetti Group. «Questo evento è molto importante per noi. Abbiamo una partnership di lunga data con la Monaco Energy Boat Challenge ed è fondamentale essere presenti dove ci sono i talenti. Ogni studente qui porta qualcosa di diverso. Impara la gestione del tempo, la pianificazione dei progetti e il lavoro di squadra, sviluppando competenze fondamentali per lavorare in un’azienda. Esce da questa esperienza non solo con un curriculum di alto livello, ma anche con qualcosa di ancora più prezioso: le competenze trasversali e la capacità di lavorare efficacemente in squadra», ha dichiarato Annalisa Gianoglio, Head of Development, Training & Engagement di Azimut Benetti Group.

«Ho partecipato al Job Forum perché, come interior yacht designer, ero interessata ad Azimut Benetti Group», ha spiegato Milena Idolo, Design Unit Coordinator del team del Politecnico di Milano. «Volevo avere una panoramica dell’azienda e conoscere le posizioni disponibili, dato che sto per concludere i miei studi. È un’opportunità importante per noi studenti, perché possiamo parlare direttamente con le aziende e confrontarci sul nostro futuro. Consiglierei di partecipare perché è un ottimo modo per scoprire le opportunità professionali che ci aspettano.»

L’evento è sostenuto anche da ESA NanoTech, azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di grafene sostenibile, un nanomateriale noto per le sue proprietà meccaniche. “ESA NanoTech ha portato il processo produttivo a una scala industriale per immettere sul mercato prodotti come, ad esempio, i pannelli radianti. Utilizziamo inoltre il grafene come additivo per rinforzare i materiali e renderli strutturalmente più resistenti”, ha spiegato Christian Salvatori, Chief Commercial Officer. “Questo è il nostro primo anno come sponsor dell’evento e vediamo una grande sinergia con la Monaco Energy Boat Challenge. È il laboratorio ideale, dove giovani ingegneri di talento sviluppano prototipi e portano innovazione nel settore nautico, una missione che coincide perfettamente con la nostra”, ha aggiunto.

La Monaco Energy Boat Challenge riflette inoltre l’impegno di lungo periodo dello Yacht Club de Monaco nel sostenere la nuova generazione di professionisti dell’industria dello yachting. Questo impegno proseguirà con la YCM Yachting Student Fair, in programma sabato 13 marzo 2027, un’iniziativa pensata per mettere in contatto studenti, istituti di formazione e aziende leader del settore, promuovendo le opportunità di carriera e la formazione. All’inizio di quest’anno, lo Yacht Club de Monaco ha ospitato la prima edizione dell’evento, che ha attirato quasi 800 studenti e le loro famiglie.