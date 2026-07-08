Mondiali 2026, ad Ankara Store scherza con Starmer in vista di Norvegia-Inghilterra

Il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store, ha postato un video su Instagram in cui prima mima la ‘vogata vichinga’ resa celebre da tifosi e giocatori norvegesi ai Mondiali 2026, poi scherza con il primo ministro inglese, Keir Starmer, al vertice Nato di Ankara, in vista del quarto di finale che vedrà opposte proprio Inghilterra e Norvegia. Store ricorda quando 45 anni fa la Norvegia sconfisse gli inglesi, ma Starmer replica ricordando che l’Inghilterra vince la Coppa quando c’è un governo laburista, come nel 1966.