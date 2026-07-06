Home > Sport > Tennis > Wimbledon 2026, Sinner trova Struff nei quarti. Quando gioca e chi è il suo avversario

Jannik Sinner se la vedrà contro Jan-Lennard Struff nei quarti di finale del torneo di Wimbledon 2026. Dopo aver faticato nel primo turno contro il serbo Miomir Kecmanović , il numero 1 al mondo è sembrato in crescita. Ieri, domenica 5 luglio, si è sbarazzato del giapponese Shintarō Mochizuki senza problemi in tre set, qualificando tra i migliori otto sull’erba inglese.

Adesso c’è la sfida al 35enne tedesco, attuale numero 74 al mondo, che è diventato il giocatore più anziano a qualificarsi per la prima volta in carriera nei quarti di finale di un torneo del Grande Slam approfittando del ritiro di Hubert Hurkacz.

Sulla carta una sfida non difficile per l’altoatesino che punta al bis a Wimbledon dopo il trionfo.

11 straight wins at The Championships.



Defending champion Jannik Sinner seals his place in the quarter-finals with a 6-3, 7-6(0), 6-3 win against Mochizuki on Centre Court 🇮🇹 #Wimbledon pic.twitter.com/BCTkJlLeFn — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026

Chi è Jan-Lennard Struff

Classe 1990 Jan-Lennard Struff è un tennista tedesco che è nel circuito pro dal 2009. Struff ha vinto quattro titoli in doppio e uno in singolare, ha disputato altre tre finali in singolare, tra cui quella a Madrid 2023, diventando il primo lucky loser ad aver raggiunto l’ultimo atto in un Masters 1000. Vanta inoltre diversi titoli nei circuiti minori in entrambe le specialità. I suoi migliori ranking ATP sono stati il 21º posto in singolare nel giugno 2023 e il 21º in doppio nell’ottobre 2018.

I precedenti

Jannik Sinner si imposto in tutti e tre i precedenti contro Struff soffrendo però nell’unico match che si è disputato sull’erba a Halle nel 2024. Ecco nel dettaglio i precedenti:

Indian Wells 2024, 16esimi di finale: Sinner b. Struff 6-3 6-4

b. Struff 6-3 6-4 Montecarlo 2024, ottavi: Sinner b. Struff 6-4 6-2

b. Struff 6-4 6-2 Halle 2024, quarti: Sinner b. Struff 6-2 6-7 (1-7) 7-6 (7-3)

Sinner-Struff quando si gioca

La sfida tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff si disputerà domani 7 luglio sul campo principale di Wimbledon. L’orario è ancora da definire. Il match si potrà vedere come tutte le altre partite di Wimbledon 2026 in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go.