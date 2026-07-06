Tonali al Tottenham, è l’italiano più pagato di sempre

E’ ufficiale, Sandro Tonali è un nuovo calciatore del Tottenham. Il 26enne di Lodi passa dal Newcastle agli Spurs, a titolo definitivo, per una cifra monstre pari a circa 116 milioni di euro, e diventa così l’italiano più costoso di sempre. Il centrocampista azzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2032 e dovrebbe guadagnare 12 milioni di euro a stagione.

Tonali approda al Tottenham dopo aver trascorso due stagioni al Newcastle, che aveva acquistato il cartellino dal Milan per circa 67 milioni di euro. Con i Magpies ha conquistato una Coppa di Lega nel 2025, segnato 10 gol e realizzato 10 assist. A Londra troverà un altro italiano, Roberto De Zerbi, arrivato sulla panchina degli Spurs a marzo 2026 per salvare la squadra dalla retrocessione in Championship.

Il post di addio al Newcastle di Tonali

“Tre anni fa sono arrivato a Newcastle senza sapere bene cosa aspettarmi. Oggi è giunto il momento di dire addio ed è difficile trovare le parole giuste“, ha scritto Tonali in un post di addio pubblicato su Instagram. “Vorrei iniziare ringraziando la società. A tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte al centro di allenamento, a tutti coloro che mi hanno accolto e mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Grazie allo staff e ai miei compagni di squadra per aver creduto in me e avermi aiutato a crescere. Un ringraziamento speciale va al mister, Eddie, che è stato una vera guida e mi ha sempre sostenuto durante questo percorso”.

“Ma soprattutto, voglio rivolgermi direttamente ai tifosi. Quando le cose andavano male per me, voi c’eravate. Non mi sono mai sentito solo, nemmeno per un giorno. Lo sentivo ogni volta che ero allo St James’s Park. È qualcosa che porterò con me per il resto della mia vita. Insieme abbiamo raggiunto un traguardo che questa città aspettava da decenni. Quel giorno a Wembley è stato speciale, un momento storico che abbiamo potuto condividere insieme. Ai tifosi che non hanno mai smesso di credere, che non hanno mai smesso di tifare per questa squadra, che erano lì nei momenti più difficili: quel trofeo era per voi”.

“È stato il calcio a portarmi a Newcastle. Oggi me ne vado con mia moglie e nostro figlio, nato durante la mia permanenza qui. Questa città mi ha dato molto più del calcio. Mi ha dato una casa, momenti che custodirò per sempre e persone alle quali sarò sempre grato. Grazie di tutto”, ha aggiunto il centrocampista azzurro.