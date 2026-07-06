Savona, a 99 anni spara alla moglie e tenta il suicidio

Un uomo di 99 anni avrebbe aperto il fuoco contro la moglie, con una pistola detenuta all’interno della casa della coppia, e poi avrebbe tentato di togliersi la vita. E’ successo in un’abitazione di via Mongrifone, a Savona.

Tutto è accaduto nella prima mattina di lunedì quando alcuni vicini e testimoni hanno sentito prima la lite fra i due e poi dei colpi di pistola. Quindi hanno avvertito le forze dell’ordine. Sul posto ambulanze e 118. La donna, 86 anni, ferita in modo grave, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il marito, che avrebbe tentato di suicidarsi, è stato portato in ospedale a Savona e poi dimesso. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto sulla quale sono in corso le indagini.