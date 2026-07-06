Wimbledon 2026, Cobolli batte De Minaur e vola ai quarti di finale. Paolini in campo contro Eala

Flavio Cobolli (n°10 Atp) e Jasmine Paolini (n°15 Wta) in campo per gli ottavi di finale di Wimbledon 2026. Il 24enne romano sfida l’australiano Alex de Minaur (n°6) mentre la 30enne toscana gioca contro la filippina Alex Eala (n°32), che al turno precedente ha eliminato la campionessa uscente Iga Swiatek (n°3). In campo anche Andrea Vavassori e Simone Bolelli, impegnati agli ottavi di finale del torneo di doppio maschile contro la coppia formata dal croato Nikola Mektic e lo statunitense Austin Krajicek.
Punti chiave
- Cobolli vince anche il terzo set e vola ai quarti di finale
- De Minaur ancora in difficoltà con la battuta: Cobolli serve per il match
- Nuovo break di Cobolli: 3-3
- De Minaur non ci sta: secondo break per l'australiano
- Cobolli recupera il break di svantaggio
- Paolini perde il secondo set: 1-1 contro Eeala
- Cobolli vince anche il secondo set al tie-break
- Paolini ed Eala sul 3-3 nel secondo set
- Cobolli e De Minaur al tie-break nel secondo set
- Reazione Cobolli: il secondo set è in parità sul 5-5
L’azzurro si prende due match point, trasformando il primo e portando a casa il match. Cobolli accede così ai quarti di finale, dove incontrerà uno tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery.
De Minaur non riesce più a essere incisivo con il servizio e Cobolli ne approfitta conquistando un altro break. Ora servirà per il match.
Prosegue lo scambio di break tra Cobolli e De Minaur, con l’italiano che si porta sul 3-3.
De Minaur risponde subito e piazza il secondo break del set: l’australiano di nuovo avanti di un game.
Dopo aver perso la battuta nel game di aperturta del terzo set, Cobolli mette a segno il controbreak riportandosi sul 2-2.
Eala chiude 6-4 il secondo set e pareggia i conti contro Jasmine. Si va al terzo
Flavio Cobolli avanti due set a zero contro Alex De Minaur. Dopo essersi imposto per 7-5 nella prima frazione, l’azzurro ha vinto il tie-break nel secondo set per 7-4
Il match tra Paolini e Eala prosegue sul filo dell’equilibrio: nel secondo set la partita è sul 3-3.
Regna l’equilibrio nel secondo set tra Cobolli e De Minaur. I due in campo nel tie-break
Flavio Cobolli reagisce e si riporta in parità sul 5-5 nel secondo set con De Minaur. Tre game di fila per l’azzurro
Cobolli in difficoltà nel secondo set. Dopo essere andato sul 2-1 avanti di un break, l’azzurro ha perso 4 giochi di fila
Jasmine Paolini si aggiudica il primo set contro Eala per 6-4. Decisivo il nuovo break dell’azzurra sul 5-4.
Resta in equilibrio il secondo set con De Minaur in vantaggio per 3-2 su Cobolli. L’australiano a controbreakkato l’azzurro che si era portato sul 2-1 e servizio
Jasmine Paolini spreca la possibilità di chiudere il primo set sul proprio servizio. L’azzurra ora conduce 5-4 su Eala
Cobolli si aggiudica il primo set contro de Minaur per 7-5. Decisivo il break conquistato sul 5-5.
Oggi a Wimbledon ci sono anche l’ex campione di tennis Roger Federer e il pilota di Formula 1 Kimi Antonelli, accorsi all’All England Lawn Tennis and Croquet Club per vedere il mach tra Cobolli e de Minaur
Avvio equilibrato anche nel match tra Paolini e Eala. Entrambe hanno mantenuto il proprio turno di servizio. Primo set sull’1-1.
Regna l’equilibrio tra Cobolli e de Minaur. Il punteggio è sul 4-4, al primo set.
E’ iniziato anche l’incontro tra Paolini e Eala. Le due tenniste si sfidano sul campo centrale.
Il match tra Paolini e Eala è in programma alle 14.30 sul campo centrale di Wimbledon. Si sono sfidate una sola volta in carriera, al Masters 1000 di Dubai 2026. La 21enne di Quezon City, n°32 Wta, ha vinto quel match in due set per 6-1 7-6. La campionessa toscana è quindi pronta a prendersi la rivincita sul campo centrale di Wimbledon alle ore 14.30. Chi passa il turno vola ai quarti di finale contro l’ucraina Marta Kostyuk che ha sconfitto la statunitense Ashlyn Krueger (proveniente dalle qualificazioni).
Cobolli e de Minaur si sono incontrati due volte in passato, nel 2024. Il 27enne di Sydney ha avuto la meglio in entrambe le occasioni, all’Australian Open e all’Atp 500 di Vienna. L’australiano e l’azzurro, rispettivamente teste di serie n°5 e n°9, oggi sono i primi ad aprire le danze del tabellone di singolare maschile: l’avvio del match è previsto per le 14.00 sul campo 1 dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Chi vince ai quarti se la vedrà con uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov (che ha sconfitto Matteo Berrettini) e il beniamino di casa Arthur Fery.
Al via il match tra Cobolli e de Minaur sul campo 1 dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, valido per gli ottavi di finale di Wimbledon.