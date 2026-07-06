Home > Sport > Tennis > Wimbledon 2026, Cobolli e Paolini oggi in campo: orario e dove vederli

Flavio Cobolli e Jasmine Paolini in campo oggi, lunedì 6 luglio, per gli ottavi di finale di Wimbledon 2026. Il 24enne romano gioca contro l’australiano Alex de Minaur mentre la 30enne toscana sfida la filippina Alex Eala, che al turno precedente ha eliminato la campionessa uscente Iga Swiatek. Sotto i riflettori anche Andrea Vavassori e Simone Bolelli, impegnati oggi (non prima delle ore 14.40) agli ottavi contro la coppia formata dal croato Nikola Mektic e lo statunitense Austin Krajicek.

Cobolli (9) VS de Minaur (5), campo 1, ore 14.00

Paolini (13) VS Eala (29), campo centrale, ore 14.30

The second week of Wimbledon is here ✨ pic.twitter.com/dZnN45rCRQ — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2026

Cobolli-de Minaur, i precedenti

Cobolli e de Minaur si sono incontrati due volte in passato, nel 2024. Il 27enne di Sydney ha avuto la meglio in entrambe le occasioni, all’Australian Open e all’Atp 500 di Vienna. L’australiano e l’azzurro, rispettivamente teste di serie n°5 e n°9, oggi sono i primi ad aprire le danze del tabellone di singolare maschile: l’avvio del match è previsto per le 14.00 sul campo 1 dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Chi vince ai quarti se la vedrà con uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov (che ha sconfitto Matteo Berrettini) e il beniamino di casa Arthur Fery.

Paolini-Eala, i precedenti

Jasmine Paolini e Alex Eala si sono sfidate una sola volta in carriera, al Masters 1000 di Dubai 2026. La 21enne di Quezon City, n°32 Wta, ha vinto quel match in due set per 6-1 7-6. La campionessa toscana è quindi pronta a prendersi la rivincita sul campo centrale di Wimbledon alle ore 14.30. Chi passa il turno vola ai quarti di finale contro una tra l’ucraina Marta Kostyuk e la statunitense Ashlyn Krueger (proveniente dalle qualificazioni).

Dove vedere le partite in tv

Tutte le partite di Wimbledon 2026 si possono vedere in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go.