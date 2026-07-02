Civitanova Marche, ucciso a coltellate in casa: arrestata la compagna del 62enne

E’ stata arrestata la compagna di Marco Pennisi, il 62enne ucciso a coltellate ieri nel suo appartamento a Civitanova Marche (Macerata). La donna, 34 anni, è stata trasferita questa mattina nel carcere di Villa Fastiggi, a Pesaro. I sospetti della polizia, che porta avanti le indagini coordinate dal pm Enrico Riccioni, si erano da subito incentrati sulla donna, portata in Commissariato già e interrogata nelle scorse ore. Il delitto, avvenuto nell’ambito di un violento litigio tra i due, si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra, in una pozza di sangue da suo cugino, con una profonda ferita da arma da taglio ad un braccio.

Il corpo dell’uomo è stato trovato a terra in una pozza di sangue con una profonda ferita da arma da taglio a un braccio. La polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto, raccogliendo le testimonianze di varie persone. La compagna già ieri è stata trattenuta a lungo all’interno di una volante della polizia, mentre nell’appartamento proseguivano i rilievi della scientifica; a tarda ora, è stata poi accompagnata in commissariato. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia e i carabinieri e la polizia locale. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Enrico Riccioni, sono in corso.