Sinner, oggi il secondo turno a Wimbledon 2026. In campo anche Cobolli per il match interrotto: orari e dove vederli

Jannik Sinner torna in campo oggi per il secondo turno di Wimbledon 2026: il numero uno al mondo affronta sul Centrale il portoghese Nuno Borges, numero 48 del ranking Atp, dopo aver eliminato a fatica nel primo turno il serbo Miomir Kecmanovic in cinque set. Occhi puntati anche su Flavio Cobolli, che sul Campo 2 concluderà il match del primo turno con l’argentino Mariano Navone, interrotto ieri per oscurità, con il romano in vantaggio 1-6, 7-6, 6-3. Debutterà poi nel torneo di doppio maschile la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori che se la vedranno con gli inglesi Ben Jones e Joshua Paris.

Sinner, Cobolli e Bolelli/Vavassori in campo: orari e dove vederli

Il match tra Jannik Sinner è Nuno Borges in programma alle 14.30 mentre la ripresa del match tra Cobolli e Navone è prevista intorno alle 13.30 circa. L’incontro Bolelli/Vavassori-Jones/Paris si disputa dalle 12.00. Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono visibili in diretta via satellite su Sky Sport e in streaming, in abbonamento, su SkyGo e NOW Tv.