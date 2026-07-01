Bastoni indagato, l’avvocato respinge le accuse. La ragazza: “Non sono una prostituta”

L’avvocato di Alessandro Bastoni respinge le accuse rivolte al difensore dell’Inter, indagato per prostituzione minorile nell’inchiesta nell’inchiesta della Procura di Milano sulla rete di festini ed escort organizzata fra Milano e Mikonos dalla società di eventi MA.DE di Cinisello Balsamo. “Escludo categoricamente che abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con delle minorenni”, ha dichiarato Salvatore Scuto, legale Bastoni. Il calciatore nerazzurro e della Nazionale sarebbe tra i numerosi giocatori di Serie A, clienti della società di eventi al centro dell’inchiesta e a cui è stato notificato un invito a comparire per rendere interrogatorio dalla pm Rosaria Stagnaro con l’aggiunta Bruna Albertini.

La ragazza: “Non sono una prostituta e non ho preso soldi da Bastoni”

Anche la ragazza che secondo le accuse avrebbe fatto sesso a pagamento con Bastoni quando era minorenne respinge l’ipotesi degli inquirenti. “Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con Bastoni e e non ho preso soldi”, ha detto interrogata, in sintesi, la giovane che da minorenne avrebbe trascorso la notte fra il 9-10 luglio 2020 con il difensore dell’Inter (all’epoca 21enne) dopo una delle serate organizzate dalla MA.DE di Cinisello Balsamo al centro dell‘inchiesta della Procura di Milano per associazione a delinquere nei confronti di Alessio Salamone, Deborah Ronchi e il compagno Emanuele Buttini.

Altri calciatori saranno sentiti come testimoni

Il 27enne nerazzurro sarà sentito dalla pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunta Bruna Albertini con il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza venerdì ma nulla trapela sul luogo in cui avverrà l’interrogatorio. Assistito dall’avvocato Salvatore Scuto potrebbe anche decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere e comunicare in anticipo l’intenzione senza presentarsi. Nell’indagine che ad aprile ha portato a quattro arresti ai domiciliari e al sequestro di 1,2 milioni di euro di profitti illeciti è questo l’unico episodio di prostituzione minorile contestato mentre proseguono le attività su decine di telefoni e dispositivi informatici sequestrati e analizzati con decine di parole chiave fra cui “fattura”, “festino”, “hotel”, “brasiliana”, “greca”, “buste”, “escort”, “sesso”, “scopare”, “hype”, “pagamento in nero”, “discoteca”, “Sardegna”, “ragazze”, e “bombole”. La contestazione è nata proprio dalle ricerca dentro le chat con la parola “Bastoni”. Sono già programmate anche le audizioni come testimoni e non indagati di altri tre calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi che dovrebbero essere ascoltati dagli inquirenti a partire dalla prossima settimana.