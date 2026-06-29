Mondiali 2026, Brasile-Giappone 2-1: Ancelotti è agli ottavi

Il Brasile di Carlo Ancelotti batte il Giappone 2-1 e accede agli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Vittoria in rimonta per la Seleção che a Houston (Stati Uniti) agganciano la qualificazione solo negli istanti finali.
Il match
Nel primo tempo i nipponici vanno in vantaggio con Kaishū Sano al 29′. Nella seconda frazione di gara Casemiro pareggia all’11’. Infine al 96′, in pieno recupero, Gabriel Martinelli raddoppia e realizza il gol decisivo. Per i Verdeoro adesso c’è attesa di conoscere chi sarà la prossima avversaria fra Norvegia e Costa d’Avorio, in campo a Dallas martedì 30 giugno alle 19.00 (ora italiana).
Brasile-Giappone: il tabellino
Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro (92′ Fabinho), Bruno Guimarães (98′ Danilo Santos); Rayan, Paquetá (46′ Endrick), Vinícius Júnior; Cunha (55′ Martinelli). CT: Ancelotti
Giappone (3-4-2-1): Z. Suzuki; Tomiyasu, H. Ito, Taniguchi; Doan (66′ Sugawara), Sano, J. Ito (78′ Machino), Nakamura (66′ Y. Suzuki); Kamada (78′ Tanaka), Maeda (97′ Ogawa); Ueda. CT: Moriyasu
Marcatori: 29′ Sano, 56′ Casemiro, 95′ Martinelli
Arbitro: Maurizio Mariani
Ammoniti: Sano, Casemiro, Danilo, J. Suzuki
Espulsi: nessuno