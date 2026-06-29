Cpr a Castel Volturno, Fico: “Strumento obsoleto che non serve a nessuno”

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico è contrario alla realizzazione di un Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri) a Castel Volturno e più in generale in Campania. “Il Consiglio regionale chiede alla Giunta di impegnarsi affinché il Cpr non venga costruito nella zona di Castel Volturno. Ma più in generale la nostra maggioranza chiede che non venga realizzato in nessun luogo della Campania. Riteniamo che sia uno strumento obsoleto, che non porta nessuna tipologia di sviluppo e non porta bene in un territorio che già soffre tanto come Castel Volturno”, ha detto il governatore dopo che in Consiglio regionale è stata approvata una mozione che impegna la Giunta a esprimere “formale contrarietà” alla realizzazione di un Cpr.