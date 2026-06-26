Chris Evert, il cancro alle ovaie è tornato: “È implacabile ma resto ottimista”

L’ex campionessa di tennis Chris Evert non potrà assistere a Wimbledon 2026 a causa di un tumore alle ovaie. La fuoriclasse statunitense, membro della Tennis Hall of Fame, ha dichiarato che il cancro è ricomparso e che dovrà intraprendere delle cure che le impediranno di partecipare allo Slam inglese.

Chris Evert, 71 anni, aveva ricevuto la prima diagnosi di tumore alle ovaie nel dicembre 2021. Due anni più tardi, nel dicembre 2023, aveva rivelato che il cancro era ricomparso. Sui social ha annunciato di aver già subito un intervento chirurgico “come primo passo del mio trattamento e della mia guarigione”. Inoltre ha dichiarato che inizierà la chemioterapia “nelle prossime settimane”.

“Per questo motivo, quest’anno non parteciperò a Wimbledon e nei prossimi mesi mi prenderò una pausa dai miei impegni professionali per concentrarmi sulla mia salute”, ha affermato l’ex tennista vincitrice di 18 titoli del Grande Slam. “Il cancro alle ovaie è implacabile ma rimarrò ottimista e determinata a continuare a combattere questa battaglia. Sono profondamente grata al mio team medico, alla mia famiglia, agli amici e a tutti coloro che mi hanno dimostrato gentilezza e mi hanno incoraggiata. Non vedo l’ora di rivedervi tutti presto”, ha aggiunto.

Chi è Chris Evert

Chris Evert è una delle tenniste più vincenti e iconiche di tutti i tempi. Tra gli anni Settanta e Ottanta è stata costantemente ai vertici del tennis mondiale, ricoprendo anche la posizione n°1 del ranking. In carriera ha vinto 154 titoli tra cui 18 del Grande Slam: due Australian Open, sette Roland Garros, tre Wimbledon, sei Us Open, nonché quattro Wta Finals. Con Martina Navratilova – altra atleta simbolo di questo sport – ha dato vita a una rivalità storica.