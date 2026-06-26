Italia-Francia: la soddisfazione del rettore della Luiss per il lancio del programma ‘Giovani talenti’

“Accogliamo con grande soddisfazione il coinvolgimento della Luiss e del nostro Center for International and Strategic Studies (Ciss) nel programma ‘Giovani Talenti italo-francesi’, fortemente voluto dai Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi”. Lo ha dichiarato Paolo Boccardelli, Rettore dell’Università Luiss Guido Carli.

“Il nostro Ateneo è impegnato da anni nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Francia, come testimoniato dall’iniziativa ‘Dialoghi Italo-Francesi’ per l’Europa avviata, insieme a Sciences Po, dalla Professoressa Paola Severino”, ha proseguito Boccardelli. “Il rafforzamento della cooperazione europea richiede, soprattutto oggi, uno sforzo diplomatico di tutti i Paesi fondatori dell’Unione, che metta al centro le giovani generazioni per realizzare progetti condivisi e consolidare il legame tra istituzioni, mondo accademico e imprese. Sono sicuro che questa ulteriore collaborazione darà contributi significativi su tutte le principali sfide che segnano la nostra epoca”, ha concluso.