Milano, Davide Cavallo accoltellato in Corso Como: giustizia riparativa per il 20enne che lo ha aggredito

È stato ammesso alla giustizia riparativa Alessandro Chiani, il ragazzo condannato a 20 anni per aver accoltellato e ridotto in fin di vita Davide Simone Cavallo. Quest’ultimo è rimasto disabile a causa dell’aggressione, durante una rapina per una banconota da 50 euro, la sera del 12 ottobre 2025 in Corso Como, a Milano.

Ci sono le “condizioni” per sottoporre la richiesta di giustizia riparativa e il giudice di Milano, Alberto Carboni, ha disposto l’invio della richiesta di Chiani, assistito dall’avvocato Amedeo Rizza, al Centro per Giustizia riparativa. Dal canto suo, Cavallo ha manifestato la propria disponibilità a essere contattato dal Centro stesso.

La condanna per tentato omicidio pluriaggravato

Il gup di Milano, Alberto Carboni, il 20 maggio scorso ha condannato a 20 anni di reclusione, per tentato omicidio pluriaggravato, Alessandro Chiani e a 10 mesi, per omissione di soccorso, Ahmed Atia, l’altro giovane imputato in concorso per aver fatto da “palo” la notte del 12 ottobre 2025 quando il 22enne studente della Bocconi è stato ridotto in fin di vita e disabile in zona corso Como durante una rapina per una banconota da 50 euro. Contro gli altri minori del gruppo – tre, più piccoli di pochi mesi – è atteso il processo per il prossimo 9 luglio di fronte al Tribunale per i minorenni di Milano, dove potranno provare a chiedere riti alternativi come la messa alla prova.