LaMelo Ball ai Timberwolves, farà coppia con Anthony Edwards: mercato Nba in fermento

Il mondo del basket è in fermento per la nuova trade che porta LaMelo Ball ai Minnesota Timberwolves. Il talentuoso playmaker statunitense lascia i Charlotte Hornets dopo sei anni per approdare nella franchigia di Minneapolis al fianco di Anthony Edwards. Nello scambio è coinvolto anche Naz Reid, miglior sesto uomo Nba del 2024 e giocatore amatissimo dai tifosi degli Wolves.

BREAKING: The Charlotte Hornets are trading star guard LaMelo Ball and Josh Green to the Minnesota Timberwolves for Naz Reid, a 2033 unprotected first-round pick, three first-round pick swaps (2028, 2029, 2030) and three second-round picks (2029, 2032, 2033), sources tell ESPN. pic.twitter.com/lkhXBWHCrA — Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2026

La trade

Giovedì 25 giugno i Charlotte Hornets hanno ceduto La Melo Ball e Josh Green ai Minnesota Timberwolves in cambio di Naz Reid, una scelta non protetta al primo giro del Draft 2033, tre scambi di scelte al primo giro (2028, 2029, 2030) e tre scelte al secondo giro, secondo quanto riferito da Shams Charania di ESPN.

Da sinistra: Josh Green, Naz Reid e LaMelo Ball (AP Photo/Nick Wass, Abbie Parr, Nell Redmond, file)

Chi è LaMelo Ball

Classe 2001, è stato selezionato al Draft Nba 2020 dai Charlotte Hornets con la terza scelta assoluta (due posizioni dietro Edwards, prima scelta assoluta). Talento cristallino, nel 2021 è stato eletto rookie dell’anno ed è stato inserito nell’All-Rookie First Team. Nel 2022, invece, è stato convocato per l’All-Star Game, venendo consacrato tra i grandi del basket americano. LaMelo ha anche siglato un record il 9 gennaio 2021, diventando, all’età di 19 anni e 140 giorni, il più giovane giocatore di sempre a realizzare una tripla doppia. Spesso attanagliato da infortuni e problemi fisici, nella scorsa regular season si è riscattato trascinando gli Hornets e mettendo a segno 20.1 punti di media, 4.8 rimbalzi e 7.1 assist.