Atp Halle 2026, Sonego fuori: battuto da Shelton

Nulla da fare per Lorenzo Sonego all’Atp Halle 2026, Atp 500 con montepremi da 2.583.330 euro che si sta disputando sull’erba della “Owl Arena” (il Centrale è dotato di tetto retrattile) di Halle, in Germania.

Il 31enne torinese, numero 65 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser (per lui era la quarta partecipazione di fila al tabellone principale, sempre stoppato negli ottavi: nel 2023 da Sinner, nel 2024 e nel 2025 da Zverev), ha ceduto per 7-5 6-3, in un’ora e 19 minuti di partita, allo statunitense Ben Shelton, numero 5 del ranking e terzo favorito del seeding, reduce dal titolo vinto a Stoccarda domenica scorsa e per la prima volta in gara sui prati tedeschi.