Atp Halle, Sonego rientra in tabellone da lucky loser

Lorenzo Sonego torna in corsa all’ATP 500 di Halle grazie al ripescaggio come lucky loser. Il tennista azzurro è stato inserito nel tabellone principale dopo il forfait di Nick Kyrgios, arrivato successivamente alla definizione degli accoppiamenti.

Esordio contro Shelton

Per Sonego l’esordio sarà subito impegnativo. Il piemontese affronterà infatti lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero cinque del torneo. I precedenti sorridono nettamente all’americano, vincitore in quattro delle cinque sfide disputate tra i due. L’ultimo confronto risale agli ottavi di finale di Wimbledon 2025, mentre l’unico successo dell’azzurro è arrivato al Roland Garros 2023. Quella di Halle sarà inoltre soltanto la seconda sfida tra i due sull’erba.

Lorenzo Sonego durante il match contro Ben Shelton a Wimbledon 2025. (The Yomiuri Shimbun via AP Images)

Cambia anche il tabellone di doppio

Il ritiro di Kyrgios ha avuto conseguenze anche nel torneo di doppio. L’australiano avrebbe dovuto giocare in coppia con Mattia Bellucci, reduce dalla vittoria contro Alexander Bublik nel singolare. La coppia si è però cancellata dal tabellone e al loro posto sono stati ripescati il tedesco Daniel Altmaier e il brasiliano Joao Fonseca, entrati anch’essi come lucky loser.