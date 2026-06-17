Atp Halle 2026, Cobolli e Shelton in semifinale nel doppio

All’Atp Halle 2026, Flavio Cobolli e Ben Shelton avanzano di un altro passo e centrano la semifinale in doppio al Terra Wortmann Open.

Nei quarti hanno sconfitto 7-6 (5), 6-3 i grandi amici Alexander Zverev, che ha battuto l’azzurro in finale al Roland Garros, e Marcelo Melo, 42 anni e altrettanti titoli ATP all’attivo in doppio, compreso l’ATP 500 di Acapulco vinto quest’anno con il tedesco .Cobolli e Shelton giocheranno in semifinale contro il tedesco Daniel Altmaier e il brasiliano Joao Fonseca, ripescati come lucky loser, oppure contro il francese Sadio Doumbia e l’australiano Marc Polmans, che hanno battuto i numeri 2 del tabellone, il portoghese Francisco Cabral e l’austriaco Lucas Miedler.