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mercoledì 17 giugno 2026

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Atp Halle 2026, Cobolli e Shelton in semifinale nel doppio

Atp Halle 2026, Cobolli e Shelton in semifinale nel doppio
Flavio Cobolli all’Atp Halle 2026, in Germania. (Foto: David Inderlied/picture-alliance/dpa/AP Images)
Redazione
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Battuto il duo composto da Zverev, vincitore del Roland Garros, e Marcelo Melo

All’Atp Halle 2026, Flavio Cobolli e Ben Shelton avanzano di un altro passo e centrano la semifinale in doppio al Terra Wortmann Open.

Nei quarti hanno sconfitto 7-6 (5), 6-3 i grandi amici Alexander Zverev, che ha battuto l’azzurro in finale al Roland Garros, e Marcelo Melo, 42 anni e altrettanti titoli ATP all’attivo in doppio, compreso l’ATP 500 di Acapulco vinto quest’anno con il tedesco .Cobolli e Shelton giocheranno in semifinale contro il tedesco Daniel Altmaier e il brasiliano Joao Fonseca, ripescati come lucky loser, oppure contro il francese Sadio Doumbia e l’australiano Marc Polmans, che hanno battuto i numeri 2 del tabellone, il portoghese Francisco Cabral e l’austriaco Lucas Miedler.

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