Atp Halle, Bellucci continua a brillare sull’erba: battuto Bublik

Prosegue il momento positivo di Mattia Bellucci sui campi in erba. Dopo il quarto di finale raggiunto a Stoccarda, il tennista italiano ha superato all’esordio Alexander Bublik, testa di serie numero sette del torneo tedesco.

Il racconto della partita

La sfida è rimasta in equilibrio nei primi giochi di servizio, fino al break ottenuto da Bellucci sul 3-3 grazie a due risposte particolarmente aggressive. L’azzurro ha poi confermato il vantaggio, ma nel momento di chiudere il set sul 5-4 ha perso il servizio, permettendo a Bublik di rientrare in corsa. Il parziale si è così deciso al tie-break, dove il kazako è salito fino al 6-3, conquistando tre set point consecutivi. Bellucci è però riuscito a salvarsi, annullando le occasioni dell’avversario e imponendosi 8-6 dopo una rimonta di carattere.

Perso il primo set, Bublik ha accusato il colpo e non è più riuscito a ritrovare continuità. Bellucci ha invece sfruttato l’inerzia favorevole, prendendo il controllo degli scambi e chiudendo rapidamente il secondo set con un netto 6-1.

Raphael Collignon (AP Photo/Luca Bruno)

Al secondo turno c’è Collignon

Grazie a questo successo, il numero 74 del ranking mondiale accede al secondo turno del torneo di Halle. Il prossimo avversario sarà il belga Raphael Collignon, anche lui proveniente dalle qualificazioni e vincitore all’esordio contro l’australiano Alexei Popyrin.